Китайский коронавирус получил официальное название

Китайский коронавирус получил название Covid-2019. Фото: liga.net

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Китайский коронавирус назвали Covid-2019. Это стало официальным названием смертельной болезни, которая распространилась из Китая по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения уже активизировала команду ООН по управлению кризисами. Об этом 11 февраля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес, сообщила пресс-служба организации.

По словам главы ВОЗ, такие действия помогут организации сосредоточиться на соответствующих мероприятиях в сфере здравоохранения, а другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки нового коронавируса.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро было известно, что коронавирус в Китае убил уже 1 тыс. 18 человек. Только за последние сутки погибло более 100 инфицированных. Общее количество зараженных — свыше 43 тыс. Удалось вылечиться от коронавирус более 4 тыс. пациентов, их уже выписали из больниц.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess у двух украинцев обнаружили коронавирус. Их госпитализировали, граждане Украины получают необходимую медицинскую помощь.