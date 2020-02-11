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Ракурс
Милла Йовович. Фото: Instagram

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело больна (ФОТО)

11 фев 2020, 18:03
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Милла Йовович 2 февраля третий раз стала матерью, подарив своему супругу Полу Андерсону еще одну дочь, которой дали красивое имя Оушен. Однако радость материнства смешалась с переживаниями, у новорожденной малышки диагностировали тяжелую форму желтухи.

Своими переживаниями Йовович поделилась с поклонниками в Instagram.

Актриса опубликовала фото новорожденной Оушен, которую кормит из бутылочки ее пятилетняя сестра Дэшилл.

Дочери Миллы Йовович. Фото: Instagram

Звезда Голливуда сообщила, что ей приходится сцеживать молоко в бутылочку, потому что Оушен слишком слабенькая и во время кормления грудью засыпает. Малышке трудно сосать молоко.

Для скорейшего выздоровления Оушен необходимо хорошо питаться, так как ее организм ослаблен и не может справиться с желтухой. Пяточка девочки вся исколота иглами, потому что врачам приходится часто брать кровь на анализ.

Йовович надеется, что вскоре Оушен поправится и ей не придется сдавать кровь.

Источник: Ракурс


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