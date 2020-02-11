Милла Йовович. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n133539-novorojdennaya-doch-milly-yovovich-tyajelo-bolna-foto.html

Ракурс

Милла Йовович 2 февраля третий раз стала матерью, подарив своему супругу Полу Андерсону еще одну дочь, которой дали красивое имя Оушен. Однако радость материнства смешалась с переживаниями, у новорожденной малышки диагностировали тяжелую форму желтухи.

Своими переживаниями Йовович поделилась с поклонниками в Instagram.

Актриса опубликовала фото новорожденной Оушен, которую кормит из бутылочки ее пятилетняя сестра Дэшилл.

Звезда Голливуда сообщила, что ей приходится сцеживать молоко в бутылочку, потому что Оушен слишком слабенькая и во время кормления грудью засыпает. Малышке трудно сосать молоко.

Для скорейшего выздоровления Оушен необходимо хорошо питаться, так как ее организм ослаблен и не может справиться с желтухой. Пяточка девочки вся исколота иглами, потому что врачам приходится часто брать кровь на анализ.

Йовович надеется, что вскоре Оушен поправится и ей не придется сдавать кровь.