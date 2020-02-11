Мілла Йовович. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n133539-novonarodjena-donka-milly-yovovych-vajko-hvora-foto.html

Ракурс

Мілла Йовович 2 лютого втретє стала матір’ю, подарувавши своєму чоловікові Полу Андерсону ще одну доньку, якій дали красиве ім’я Оушен. Однак радість материнства змішалася з переживаннями, у новонародженої дівчинки діагностували важку форму жовтяниці.

Своїми переживаннями Йовович поділилася із шанувальниками в Instagram.

Актриса опублікувала фото новонародженої Оушен, яку годує з пляшечки її п’ятирічна сестра Дешілл.

Зірка Голлівуду повідомила, що їй доводиться зціджувати молоко в пляшечку, бо Оушен занадто слабка і під час годування грудьми засинає. Їй важко смоктати молоко.

Для якнайшвидшого одужання Оушен необхідно добре харчуватися, так як її організм ослаблений і не може впоратися з жовтяницею. П’ята дівчинки вся сколота голками, бо лікарям доводиться часто брати кров на аналіз.

Йовович сподівається, що незабаром Оушен видужає і їй не доведеться здавати кров.