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Ракурс
Мілла Йовович. Фото: Instagram

Новонароджена донька Мілли Йовович важко хвора (ФОТО)

11 лют 2020, 18:03
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Мілла Йовович 2 лютого втретє стала матір’ю, подарувавши своєму чоловікові Полу Андерсону ще одну доньку, якій дали красиве ім’я Оушен. Однак радість материнства змішалася з переживаннями, у новонародженої дівчинки діагностували важку форму жовтяниці.

Своїми переживаннями Йовович поділилася із шанувальниками в Instagram.

Актриса опублікувала фото новонародженої Оушен, яку годує з пляшечки її п’ятирічна сестра Дешілл.

Доньки Мілли Йовович. Фото: InstagramЗірка Голлівуду повідомила, що їй доводиться зціджувати молоко в пляшечку, бо Оушен занадто слабка і під час годування грудьми засинає. Їй важко смоктати молоко.

Для якнайшвидшого одужання Оушен необхідно добре харчуватися, так як її організм ослаблений і не може впоратися з жовтяницею. П’ята дівчинки вся сколота голками, бо лікарям доводиться часто брати кров на аналіз.

Йовович сподівається, що незабаром Оушен видужає і їй не доведеться здавати кров.

Джерело: Ракурс


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