Єрмак замість Богдана: бурхлива реакція соцмереж на рішення Зеленського / Фото: Facebook

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Ракурс

Андрій Єрмак відсьогодні очолює Офіс президента України. На цій посаді він замінив Андрія Богдана, відставку якого напередодні погодив глава держави Володимир Зеленський. Звістка про призначення Єрмака наступником Богдана схвилювала український сегмент соцмереж. Деякі користувачі раділи відставці Андрія Богдана, інші вбачали «руку Кремля» в оточенні Єрмака, який, ймовірно, тепер матиме сильніший вплив на Зеленського. Дехто писав «какая разніца», оскільки Зеленський змінив «московське шило на московське мило».

Пообіді 11 лютого на сторінці Фейсбук Офіса президента з’явилося повідомлення про нове призначення та подяка Богдану «за його роботу впродовж цих місяців». Окрім цього, там пообіцяли, що зміна очільника офісу на Банковій жодним чином не вплине на політичний курс держави.

Водночас заступник голови фракції «Слуга народу» нардеп Євгенія Кравчук зазначила, що Офіс президента та всі інші органи влади працюють в звичному для себе режимі.

Нас з командою новина про указ (щодо призначення Єрмака — ред.) застала під час наради щодо проведення з’їзду партії. Але наша робота від цього не зупинилася і цей вівторок не перестав для нас бути таким же робочим днем… Навколо нього (Зеленського — ред.)можуть змінюватися люди, але порядок денний формує президент, — написала Кравчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Окрім цього, «слуга народу» пообіцяла, що у питаннях координації роботи з Банковою президентська фракція працюватиме з людьми, яких призначає глава держави.

Зауважимо, що журналісти програми «Схеми» та «Радіо Свободи» нагадали, що помічника президента Андрія Єрмака називають «головним повіреним Офісу президента з міжнародних справ», особливо щодо російського та американського напрямку (саме він очолював групу з обміну полоненими і літав за нами до Москви, зустрічався з адвокатом лідера США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, помічником президента Росії Сурковим у Берліні та Парижі). Також журналісти виявили, що бізнес-партнер Єрмака пов’язаний з російською владною верхівкою.

Бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Емануїлов через російський «Інтерпромбанк» пов’язаний з «єдиноросом» і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, і через свою релігійну общину — із однокурсником президента Росії Володимира Путіна, — зазначають «Схеми».

Аналогічної думки дотримуються й деякі політики та користувачі соцмереж, які ставлять під сумнів незалежність Єрмака від впливу Москви. Наприклад, українці у Фейсбук Єрмака сьогодні встигли охрестити «Медведчуком 2.0», «відомим персонажем російської історії», «людиною з дружніми контактами у Кремлі» та «людиною Путіна».

Призначення голови офісу президента — право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він — переговорник команди президента з Москвою… Дуже важливо, щоб при цьому у будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету та цілісності України, — заявив лідер «Голосу» Святослав Вакарчук.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян побачив у призначенні Єрмака «відверто російський сценарій».

Призначення Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента України означає лише одне — Кремль повертає свій вплив на Банкову. Нехай потім Зеленський не ображається, що народ його не зрозумів і попросив артистів на вихід, — пише Омелян.

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв також заявив, що людина з дружніми контактами в Кремлі та особистими бізнес-інтересами в РФ формалізувалася біля Зеленського.

Далі буде два варіанти, і обидва вигідні Москві: перший — спроба вести Україну до «миру» за російським сценарієм; другий — за умови протидії цьому сценарію збоку українців, які розуміють до чого йде, довести до протистояння, підігріваючи його градус. Третій, позитивний варіант — можливий, але для цього треба не боятись агресора і налаштуватися на тривалий опір, — зазначає Ар'єв.

Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов висловив сподівання, що нарешті в оточенні Зеленського стане трохи світліше.

Незабаром стане відомо, чи це був вплив лише однієї людини, чи проблема набагато глибша, — написав Сенцов.

Зауважимо, що багато коментарів у соцмережах були здебільшого з гумором — користувачі згадували про «любовний трикутник» Зеленського та його тісну дружбу з Богданом.