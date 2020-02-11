Ермак вместо Богдана: бурная реакция соцсетей на решение Зеленского

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Андрей Ермак отныне возглавляет Офис президента Украины. На этом посту он сменил Андрея Богдана, отставку которого накануне согласовал глава государства Владимир Зеленский. Новость о назначении Ермака преемником Богдана взволновала украинский сегмент соцсетей. Некоторые пользователи радовались отставке Андрея Богдана, другие увидели в ней «руку Кремля» в окружении Ермака, который, вероятно, теперь будет сильнее влиять на Зеленского. Некоторые писали «какая разница», поскольку Зеленский сменил «московское шило на московское мыло».

После обеда 11 февраля на Фейсбук-странице Офиса президента появилось сообщение о новом назначении, а также благодарность Богдану «за его работу в течение этих месяцев». Дополнительно, там пообещали, что смена главы офиса на Банковой никак не повлияет на политический курс государства.

В то же время замглавы фракции «Слуга народа» нардеп Евгения Кравчук отметила, что Офис президента и все другие органы власти работают в обычном для себя режиме.

Нас с командой новость об указе (о назначении Ермака — ред.) застала во время совещания о проведении съезда партии. Но, наша работа от этого не остановилась и этот вторник не перестал для нас быть таким же рабочим днем… Вокруг него (Зеленского — ред.) могут меняться люди, но повестку дня формирует президент, — написала Кравчук на своей странице в Фейсбук.

Кроме этого, «слуга народа» пообещала, что в вопросах координации работы с Банковой президентская фракция будет работать с людьми, которых назначает глава государства.

Отметим, что журналисты программы «Схемы» и «Радио Свободы» напомнили, что помощника президента Андрея Ермака называют «главным поверенным Офиса президента по международным делам», особенно в отношении российского и американского направления (именно он возглавлял группу по обмену пленными и летал за ними в Москву, встречался с адвокатом лидера США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, помощником президента России Сурковым в Берлине и Париже). Также журналисты обнаружили, что бизнес-партнер Ермака связан с российской властной верхушкой.

Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахама Емануилов через российский «Интерпромбанк» связан с «единороссом» и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого замглавы аппарата правительства России Приходько, и через свою религиозную общину — с однокурсником президента России Владимира Путина, — отмечают «Схемы».

Аналогичного мнения придерживаются и некоторые политики и пользователи соцсетей. Они ставят под сомнение независимость Ермака от влияния Москвы. Например, сегодня украинцы в Фейсбуке успели окрестить Ермака «Медведчуком 2.0», «известным персонажем российской истории», «человеком с дружественными контактами в Кремле» и «человеком Путина».

Назначение главы офиса президента — право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он — переговорщик команды президента с Москвой… Очень важно, чтобы при этом в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины, — заявил лидер «Голоса» Святослав Вакарчук.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян увидел в назначении Ермака «откровенно российский сценарий».

Назначение Андрея Ермака на пост главы Офиса президента Украины означает лишь одно — Кремль возвращает свое влияние на Банковую. Пусть потом Зеленский не обижается, что народ его не понял и попросил артистов на выход, — пишет Омелян.

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев также заявил, что человек с дружественными контактами в Кремле и личными бизнес-интересами в РФ формализовался у Зеленского.

Далее будет два варианта, и оба выгодные Москве: первый — попытка вести Украину к «миру» по российскому сценарию; второй — при условии противодействия этому сценарию со стороны украинцев, понимающих к чему идет, довести до противостояния, подогревая его градус. Третий, положительный вариант — возможен, но для этого надо не бояться агрессора и настроиться на длительное сопротивление, — отмечает Арьев.

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов выразил надежду, что наконец-то в окружении Зеленского станет немного светлее.

Вскоре станет известно, было ли это влияние лишь одного человека, или проблема лежит гораздо глубже, — написал Сенцов.

Отметим, что много комментариев в соцсетях были в основном с юмором — пользователи вспоминали о «любовном треугольнике» Зеленского и его тесной дружбе с Богданом.