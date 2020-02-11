Зеленский назвал самое сложное для правоохранителей дело. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n133536-zelenskiy-nazval-samoe-slojnoe-dlya-pravoohraniteley-delo-v-ukraine.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что самое сложное для правоохранителей дело в Украине — расследование трагических событий на Майдане в Киеве во время Революции достоинства в 2014 году.

По словам гаранта Конституции, в этом деле утрачены доказательства, недостающие документы. Кроме того, нет свидетелей. Об этом глава государства заявил 11 февраля в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Утрачены доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Кое-кто говорит, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий много убрали. Сложное дело, которое есть у нас в стране, — это Майдан, — цитирует Зеленского агентство.

Президент утверждает, что делом Майдана «занимаются все», а расследование идет быстрее, чем при президенте Петре Порошенко. Зеленский не стал прогнозировать, когда найдут заказчиков убийств на Майдане. Заявил, что украинские силовики делают все возможное.

Напомним, в январе Государственное бюро расследований закончило формирование спецподразделения, сотрудники которого будут заниматься расследованием «дел Майдана». В этот отдел на работу приняли 32 следователя.