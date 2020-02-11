Зеленський назвав найскладнішу для правоохоронців справу. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що найскладнішою для правоохоронців справою в Україні є розслідування трагічних подій на Майдані в Києві під час Революції гідності в 2014 році.

За словами гаранта Конституції, у цій справі втрачені докази, відсутні документи. Крім того, нема свідків. Про це глава держави заявив 11 лютого в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Втрачені докази, документи. Немає людей, немає свідків. Дехто каже, що в цілому на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є у нас у країні, — це Майдан, — цитує Зеленського агентство.

Президент стверджує, що справою Майдану «займаються всі», а розслідування йде швидше, ніж за президенства Петра Порошенка. Зеленський не став прогнозувати, коли знайдуть замовників вбивств на Майдані. Заявив, що українські силовики роблять усе можливе.

Нагадаємо, у січні Державне бюро розслідувань закінчило формування спецпідрозділу, співробітники якого будуть займатися розслідуванням «справ Майдану». У цей відділ на роботу прийняли 32 слідчих.