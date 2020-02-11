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Польські націоналісти. Фото: DW

У Польщі жорстоко побили українців (ФОТО)

11 лют 2020, 17:14
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У Польщі була жорстоко побита група з п’ятьох іноземців, серед яких були українці, росіяни і білоруси. Інцидент стався в ніч на неділю у центрі польського міста Торунь.

Семеро агресивно налаштованих молодиків з криками «Польща для поляків!» і «Ї**ти українців!» накинулися з кулаками на п’ятьох іноземців, серед яких була жінка, повідомляє Polsat News.

П’ятьох із нападників зафіксували камери спостереження, поліція проводить заходи щодо розшуку хуліганів. Даний інцидент стався на ґрунті міжнаціональної нетерпимості. Польські націоналісти, напевно, вирішили, що іноземці є українцями, хоча серед постраждалих були тільки два громадянина України.

Підозрювані в нападі на іноземців. Фото: Polsat NewsЗа повідомленням поліції, постраждалі отримали тілесні ушкодження, які не несуть загрози для життя. За неофіційними даними, у одного з потерпілих зламані кістки черепа.


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