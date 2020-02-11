Лавина поховала українця в Грузії. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n133534-lavyna-pohovala-ukrayincya-v-gruziyi-foto.html

Ракурс

Лавина в Грузії поховала під собою українського туриста. Снігова маса 10 лютого зійшла зі схилу гори Тетнульд.

Українця Євгена Щекотіна відучора намагалися знайти рятувальники і добровольці. Пошук ускладнювався тим, що він залишив у готелі рацію та лавинний детектор (біпер) і вирушив кататися наодинці, повідомляє Rustavi2.

За номером Ski pass вдалося встановити, що турист скористався підйомником на Тетнульд о 13.09, а о 13.43 там зійшла лавина. Товщина снігового покриву на місці пошуків після лавини становила 4 м, а мороз сягав -20−30 градусів.

Окрім українця, внаслідок дії стихії постраждали ще двоє осіб — туристи з Чехії, але вони вижили.

Тетнульд є однією з найгарніших гірських вершин Кавказького хребта, її ще називають сванською нареченою. Висота гори — 4852 м. Вершина має двоголову форму й формується з кристалічних порід. Із гори стікають кілька льодовиків. Один із найнебезпечніших для альпіністів маршрутів зачіпає російсько-грузинський кордон. Загалом же підйому на Тетнульд присвоєно середню категорію складності.

Нагадаємо, 4 лютого в Туреччині в провінції Ван зійшли кілька потужних лавин, унаслідок чого загинула 41 людина.