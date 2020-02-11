Лавина похоронила украинца в Грузии. Фото: YouTube

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Ракурс

Лавина в Грузии похоронила под собой украинского туриста. Снежная масса 10 февраля сошла со склона горы Тетнульд.

Украинца Евгения Щекотина со вчерашнего дня пытались найти спасатели и добровольцы. Поиск усложнялся тем, что он оставил в отеле рацию и лавинный детектор (бипер) и отправился кататься в одиночку, сообщает Rustavi2.

По номеру Ski pass удалось установить, что турист воспользовался подъемником на Тетнульд в 13.09, а в 13.43 там сошла лавина. Толщина снежного покрова на месте поисков после лавины составила 4 м, а мороз достигал -20−30 градусов.

Кроме украинца, в результате действия стихии пострадали еще два человека — туристы из Чехии, но они выжили.

Тетнульд является одной из самых красивых горных вершин Кавказского хребта, ее еще называют сванской невестой. Высота горы — 4852 м. Вершина имеет двуглавую форму и сформирована из кристаллических пород. С горы стекают несколько ледников. Один из самых опасных для альпинистов маршрутов затрагивает российско-грузинскую границу. В целом же подъему на Тетнульд присвоена средняя категория сложности.

Напомним, 4 февраля в Турции в провинции Ван сошли несколько мощных лавин, в результате чего погиб 41 человек.