Активисты заявили, что МВД без решения суда следило за ними. Фото: wordpress.com

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Ракурс

Министерство внутренних дел без суда собирает информацию об активистах определенных организаций.

Департамент стратегических расследований МВД имеет список активистов, в отношении которых проводит негласные следственные действия. В этом списке находятся представители ВО «Свобода», организаций «Монолит», «Белый молот», «Правый сектор», относительно которых ведется сбор данных. Об этом 11 февраля сообщил руководитель С14 Евгений Карась во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Insider.

По словам Карася, в распоряжении активистов оказались только три листа с 36 фамилиями. Он считает, что существует еще почти 20 листов с фамилиями активистов.

Глава С14 утверждает, что правоохранители открыли уголовное производство по поводу подготовки массовых беспорядков. Он заявляет, что в этом деле фигурируют представители ветеранских организаций. Карась убеждает, что в ЕРДР нет решений суда о проведении негласных следственных действий в отношении ветеранов и активистов.

В то же время представитель МВД Артем Шевченко в комментарии «Громадському» отметил, что не считает обнародование этой информации незаконным. Он посоветовал активистам обращаться в прокуратуру. Шевченко отметил, что оперативная работа полиции четко регламентирована УПК и ведется под контролем прокуратуры и суда.

Если есть признаки нарушения прав человека в этой работе — надо обращаться в прокуратуру, у которой есть полномочия наказать нарушителей-полицейских. Не вижу здесь признаков документа, хотя бы с минимальной достоверностью. Это может быть все, что угодно, — заявил Шевченко.

По словам представителя МВД, некоторые из этих лиц находятся под следствием и хотят выдать себя за «жертв преследования».

Напомним, осенью 2019 года в Киеве правоохранителей разоблачили на незаконной слежке за украинцами. Злоумышленники за деньги проводили незаконные оперативно-технические мероприятия для бизнесменов.