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Активісти заявили, що МВС без рішення суду стежило за ними. Фото: wordpress.com

МВС без рішення суду стежить за активістами — організація С14 (ДОКУМЕНТ)

11 лют 2020, 16:49
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Міністерство внутрішніх справ без суду збирає інформацію про активістів певних організацій.

Департамент стратегічних розслідувань МВС має список активістів, щодо яких проводить негласні слідчі дії. У цьому списку перебувають представники ВО «Свобода», організацій «Моноліт», «Білий молот», «Правий сектор», щодо яких ведеться збір даних. Про це 11 лютого повідомив керівник С14 Євген Карась під час прес-конференції у Києві, повідомляє Insider.

За словами Карася, в розпорядженні активістів опинилися лише три аркуші з 36 прізвищами. Він вважає, що існує ще майже 20 аркушів із прізвищами активістів.

Очільник С14 стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приводу підготовки масових заворушень. Він заявляє, що у цій справі фігурують представники ветеранських організацій. Карась переконує, що в ЄРДР немає рішень суду про проведення негласних слідчих дій щодо ветеранів та активістів.

Активісти заявили, що МВС без рішення суду стежило за ними. Документ: Insider

Активісти заявили, що МВС без рішення суду стежило за ними. Документ: Insider

Активісти заявили, що МВС без рішення суду стежило за ними. Документ: Insider

Водночас речник МВС Артем Шевченко у коментарі «Громадському» зазначив, що не вважає оприлюднення цієї інформації незаконним. Він порадив активістам звертатися до прокуратури. Шевченко відзначив, що оперативна робота поліції чітко регламентована КПК і ведеться під контролем прокуратури і суду.

Якщо є ознаки порушення прав людини у цій роботі — треба звертатися до прокуратури, яка має повноваження покарати порушників-поліцейських. Не бачу тут ознак документа, бодай з мінімальною достовірністю. Це може бути все, що завгодно, — заявив Шевченко.

За словами представника МВС, деякі з цих осіб перебувають під слідством і хочуть видати себе за «жертв переслідування».

Нагадаємо, восени 2019 року у Києві правоохоронців викрили на незаконному стеженні за українцями. Зловмисники за гроші проводили незаконні оперативно-технічні заходи для бізнесменів.


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