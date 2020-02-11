У США пропонують в День закоханих назвати таргана на честь колишнього і погодувати ним хижака

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14 лютого, в День всіх закоханих, зоопарк Сан-Антоніо в Техасі (США) пропонує можливість відновити душевну рівновагу тим, хто готовий до нової любові, але ще не оговтався від старої. Там можна буде купити таргана, назвати його ім’ям колишнього і згодувати його хижакові.

Також зазначено, що така пропозиція — ідеальна можливість, щоб вилікувати розбите серце. Купити іменного таргана можна за 5 дол., а за 25 дол. в зоопарку змії згодують щура, повідомляється на сайті зоопарку Сан-Антоніо.

Організатори акції обіцяють, що поїдання комах птахами покажуть в прямому ефірі о 18.00 за місцевим часом. Окрім відео, на пам’ять бажаючим залишать сертифікат.

Зареєструватися на сайті, щоб вам залишили іменного таргана або щура, потрібно до 13 лютого. Також наголошується, що щур, яким годуватимуть змію, чи не буде живий.

Нагадаємо, в минулому році компанія «Гугл» (Google) присвятила свій новий дудл (doodle) Дню святого Валентина. Тоді анімація розповіла історію кохання представників тваринного світу: пари гусениць, які з’їдають листок, формуючи символ цього дня — серце, і згодом стають закоханою парою комашок, а також двох закоханих павуків, які плетуть павутину характерної форми, після чого зникають за кадром.