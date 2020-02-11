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Ракурс
В зоопарке США предложили назвать таракана именем бывшего и скормить его хищнику

Убить Билла: в США предлагают в День влюбленных назвать таракана в честь бывшего и покормить им хищника

11 фев 2020, 16:45
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14 февраля, в День всех влюбленных, зоопарк Сан-Антонио в Техассе (США) предлагает возможность восстановить душевное равновесие тем, кто готов к новой любви, но еще не оправился от старой. Там можно будет купить таракана, назвать его именем бывшего и скормить его хищнику.

Также указано, что такое предложение — идеальная возможность, чтобы вылечить разбитое сердце. Купить именного таракана можно за 5 долл., а за 25 долл. в зоопарке змее скормят крысу, сообщается на сайте зоопарка Сан-Антонио.

Организаторы акции обещают, что поедание насекомых птицами покажут в прямом эфире в 18.00 по местному времени. Кроме видео, на память желающим оставят сертификат.

Зарегистрироваться на сайте, чтобы вам оставили именного таракана или крысу, нужно до 13 февраля. Также отмечается, что крыса, которой будут кормить змею, не будет живой.

Напомним, в прошлом году компания «Гугл» (Google) посвятила свой новый дудл (doodle) Дню святого Валентина. Тогда анимация рассказала историю любви представителей животного мира: пары гусениц, которые съедают листок, формируя символ этого дня — сердце, и впоследствии становятся влюбленной парой букашек, а также двух влюбленных пауков, которые плетут паутину характерной формы, после чего исчезают за кадром.


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