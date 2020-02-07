У Туреччині внаслідок сходження лавини загинула 41 людина, фото: NTV

https://racurs.ua/ua/n133346-u-turechchyni-cherez-shodjennya-lavyny-zagynula-41-ludyna-foto.html

Ракурс

При сходженні лавини в провінції Ван загинула 41 людина.

Всього через стихію постраждало 84 людини. Про це інформує портал NTV.

Очевидці стверджують, що перший сніговий потік накрив мікроавтобус і ще кілька транспортних засобів. Другий — рятувальників, які працювали на місці подій.

Пошукові роботи тривають. Все постраждалим надається медична допомога. На місце події відправили близько 300 рятувальників. Під снігом ще можуть перебувати люди. Число жертв, як стверджують фахівці, може збільшитися.

Сходження лавини на території провінції Ван зафіксовано 4 лютого. Найпотужніша лавина зійшла на автомобільну гірську дорогу. Траса розташована поблизу оточеного горами міста Бахчесарай. Лавина знесла прямував дорогою Ван-Бахчесарай мікроавтобус. В результаті транспортний засіб з пасажирами впало в обрив висотою 40 метрів.