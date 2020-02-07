Підозрюваний Антоненко заявив про приховування фактів слідчим. Фото: Прямий

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Вбивство Павла Шеремета продовжують розслідувати. Один з підозрюваних, Андрій Антоненко, написав відкритого листа слідчому Василю Бирку, в якому заявив, що слідчий перекрутив його показання у своєму клопотанні про продовження арешту.

За словами Антоненка, він не відмовляється від своїх свідчень, але заявляє, що Бирко перекрутив його слова і використовував їх проти самого підозрюваного. Лист Антоненка опубліковано на сторінці Free Riff в Facebook.

Також фігурант кримінального провадження про вбивство Павла Шеремета заявив, що слідство приховує докази його невинуватості. Антоненко зазначив, що адвокатам не дають можливості ознайомитися з документами і експертизами, які обіцяють надати більше місяця, а також не проводять офіційний експертний вимір його зросту. На думку підозрюваного, співпраця зі слідством можлива тільки після того, як слідчі усунуть порушення закону зі свого боку.

Окрім того, негайно дайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання — ред.), — зазначив Антоненко.

До того моменту він відмовився відповідати на будь-які питання на підставі ст. 63 Конституції України.

Нагадаємо, підозрюваного в організації вбивства Шеремета Андрія Антоненка суд залишив у СІЗО до 3 квітня.

Як відомо, у справі про вбивство проходять військова медсестра Яна Дугар, дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко.