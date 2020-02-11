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Польские националисты. Фото: DW

В Польше жестоко избили украинцев (ФОТО)

11 фев 2020, 17:14
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В Польше была жестоко избита группа из пяти иностранцев, среди которых были украинцы, россияне и белорусы. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре польского города Торунь.

Семеро агрессивно настроенных парней с криками «Польша для поляков!» и «Е**ть украинцев!» набросились с кулаками на пятерых иностранцев, среди которых была женщина, сообщает Polsat News.

Пятерых из нападавших зафиксировали камеры наблюдения, полиция проводит мероприятия по розыску хулиганов. Данный инцидент произошел на почве межнациональной нетерпимости. Польские националисты, по всей видимости, приняли иностранцев за украинцев, хотя среди пострадавших были только два гражданина Украины.

Подозреваемые в нападении на иностранцев. Фото: Polsat News

По сообщениям полиции, пострадавшие получили телесные повреждения, которые не несут угрозы для жизни. По неофициальным данным, у одного из пострадавших сломаны кости черепа.


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