Могилу воинов УПА осквернили в Польше. Фото: Каси Комар-Мацинська

https://racurs.ua/n132353-v-polshe-vandaly-razbili-memorialnuu-dosku-voinam-upa-foto.html

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Мемориальную доску воинам Украинской повстанческой армии (УПА) разбили, а ее обломки выбросили в яму в польском селе Верхрата, которое расположено в Подкарпатском воеводстве.

Мемориальная доска находилась на горе Монастырь. Несмотря на то, что установили ее там законно, неизвестные неоднократно разбивали доску. Ранее это была просто большая трещина, а теперь мемориал раскрошили на маленькие осколки и выбросили в яму. Также вандалы сорвали с деревьев рушники, пишет газета «Наше слово».

Мемориальная доска посвящена местным жителям, которые погибли 2−3 марта 1945 года в бою с Народным комиссариатом внутренних дел СССР (НКВД).

На мемориальной доске были написаны имена и фамилии 62-х погибших, а также их даты рождения. Воинские звания и символика на плите отсутствовали. Также на могиле есть надпись: «Погибли в борьбе за Украину».

Могилу осквернили не впервые. В 2015 году была разбита мемориальная доска. Также злоумышленники облили бело-красной краской крест. Потом такое же произошло еще раз, а теперь мемориал вовсе раскрошили. Также отмечается, что ни Министерство культуры, ни Институт национальной памяти не приняли никаких мер, чтобы исправить совершенное и защитить памятник.

Напомним, подобный акт вандализма зафиксировали еще в одном селе Польши. Братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии вандалы залили краской в селе Пикуличи возле Перемышля.