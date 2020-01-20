Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Могилу воинов УПА осквернили в Польше. Фото: Каси Комар-Мацинська

В Польше вандалы разбили мемориальную доску воинам УПА (ФОТО)

20 янв 2020, 18:38
999

Мемориальную доску воинам Украинской повстанческой армии (УПА) разбили, а ее обломки выбросили в яму в польском селе Верхрата, которое расположено в Подкарпатском воеводстве.

Мемориальная доска находилась на горе Монастырь. Несмотря на то, что установили ее там законно, неизвестные неоднократно разбивали доску. Ранее это была просто большая трещина, а теперь мемориал раскрошили на маленькие осколки и выбросили в яму. Также вандалы сорвали с деревьев рушники, пишет газета «Наше слово».

Мемориальная доска посвящена местным жителям, которые погибли 2−3 марта 1945 года в бою с Народным комиссариатом внутренних дел СССР (НКВД).

Осколки мемориальной доски выкинули в яму, январь 2020 года. Фото: Объединение украинцев в Польше

На мемориальной доске были написаны имена и фамилии 62-х погибших, а также их даты рождения. Воинские звания и символика на плите отсутствовали. Также на могиле есть надпись: «Погибли в борьбе за Украину».

Могилу осквернили не впервые. В 2015 году была разбита мемориальная доска. Также злоумышленники облили бело-красной краской крест. Потом такое же произошло еще раз, а теперь мемориал вовсе раскрошили. Также отмечается, что ни Министерство культуры, ни Институт национальной памяти не приняли никаких мер, чтобы исправить совершенное и защитить памятник.

Разбитая мемориальная доска, ноябрь 2019 года. Фото: Каси Комар-Мацинська

Напомним, подобный акт вандализма зафиксировали еще в одном селе Польши. Братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии вандалы залили краской в селе Пикуличи возле Перемышля.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Обыски в Херсоне: по делу Гандзюк силовики задержали Павловского

На Херсонщине задержали Игоря Павловского — фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Девяти лицам объявили новые подозрения в участии в преступной организации, которая занималась похищением людей и поджогами

Новости Украины
16:22