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Могилы бойцов УПА осквернили в Польше. Фото: Leszekm13

Могилы воинов УПА осквернили в Польше (ФОТО)

13 ноя 2019, 15:49
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В Польше неизвестные вандалы осквернили братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии.

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Происшествие произошло возле Перемышля, в селе Пикуличи, вблизи польско-украинской границы. Здесь на военном кладбище покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных Украинской галицкой армии и армии Украинской Народной Республики, которые в 1920 году боролись с поляками против большевиков. Об этом 3 ноября сообщает «Польское радио».

Злоумышленники залили краской не только могилы бойцов УПА, но и еще как минимум одну могилу. По информации издания Onet, фото журналистам передало лицо с националистическими взглядами, заявившее, что является «абсолютным противником уничтожения кладбищ — советских, немецких, украинских, любых».

Братскую могилу бойцов УПА здесь оскверняют не впервые. В октябре неизвестные зарисовали таблицу, надгробия с фамилиями погибших солдат и отчеканенные на крестах гербы Украины.

Оскверненные могилы. Фото: onet

Оскверненные могилы. Фото: onet

Напомним, в начале ноября гражданин РФ, который гостил у родственников в Киевской области, свалил флагшток с красно-черным флагом Организации украинских националистов.

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