Новости Киевщины: россиянин свалил в Вишневом флагшток с флагом ОУН и выпрыгнул с третьего этажа, фото — Нацполиция

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На Киевщине разыгрался настоящий экшн с участием неадекватного гражданина РФ, который гостил у родственников. Сначала он свалил флагшток с красно-черным флагом Организации украинских националистов, а после задержания полицией попытался убежать, выпрыгнув из окна третьего этажа.

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Все эти события произошли в городе Вишневое, сообщает полиция Киевской области. О хулигане, который от нечего делать повредил флагшток возле памятника героям Небесной сотни, полиции сообщил местный житель.

Он заметил вандала из окна своей квартиры и забил тревогу. Нарушителя схватили и привезли в Вишневское отделение полиции.

Вандалом оказался 45-летний гражданин России, который гостил у родственников в селе Святопетривское. У него было также разрешение для постоянного проживания в Украине. Мужчина вел себя неадекватно: громко плакал или начинал смеяться. Когда же попросился в туалет, то в коридоре неожиданно выпрыгнул в окно третьего этажа.

Впоследствии россиянин объяснил полет тем, что «ему слишком громко играла музыка». Сейчас он в больнице с забойными травмами, а в полиции составили админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство).

В Государственной миграционной службе готовят ходатайство об отмене россиянину вида на жительство, выдворение из Украины с запретом дальнейшего въезда.