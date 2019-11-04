Новини Київщини: росіянин звалив у Вишневому флагшток з прапором ОУН і вистрибнув з третього поверху, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128956-rosiyanyn-zvalyv-flagshtok-z-praporom-oun-na-kyyivschyni-i-vystrybnuv-z-tretogo-poverhu-foto.html

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На Київщині розігрався справжній екшн за участі неадекватного громадянина РФ, який гостював у родичів. Спочатку він звалив флагшток з червоно-чорним прапором Організації українських націоналістів, а після затримання поліцією спробував втекти, стрибнувши з вікна третього поверху.

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Усі ці події сталися у місті Вишневе, повідомляє поліція Київської області. Про хулігана, який знічев’я пошкодив флагшток біля пам’ятника героям Небесної сотні, поліцію повідомив місцевий мешканець.

Він помітив вандала з вікна своєї квартири і забив на сполох. Порушника схопили і привезли до Вишнівського відділення поліції.

Вандалом виявився 45-річний громадянин Росії, який гостював у родичів у селі Святопетрівське, а також мав посвідку для постійного проживання в Україні. Чоловік поводився неадекватно: голосно плакав або ж починав сміятися. Коли ж попросився до туалету, то в коридорі зненацька вистрибнув у вікно з третього поверху.

Згодом росіянин пояснив політ тим, що йому занадто голосно грала музика. Наразі він у лікарні із забійними травмами тіла, а в поліції склали адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

У Державну міграційну службу готують клопотання про скасування росіянину посвідки на тимчасове проживання, видворення з України із забороною подальшого в’їзду.