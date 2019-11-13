Могили бійців УПА сплюндрували у Польщі. Фото: Leszekm13

https://racurs.ua/ua/n129387-mogyly-voyiniv-upa-oskvernyly-u-polschi-foto.html

Ракурс

У Польщі невідомі вандали осквернили братську могилу воїнів Української повстанської армії.

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Подія сталася біля Перемишля, в селі Пикуличі, поблизу польсько-українського кордону. Тут на військовому цвинтарі спочивають загиблі в’язні табору для військовополонених Української галицької армії та армії Української Народної Республіки, які у 1920 році боролися з поляками проти росіян. Про це 3 листопада повідомляє «Польське радіо».

Зловмисники залили фарбою не лише могили бійців УПА, але й ще щонайменше одну могилу. За інформацією видання Onet, фото журналістам передала особа з націоналістичними поглядами, яка заявила, що є «абсолютним противником знищення цвинтарів — радянських, німецьких, українських, будь-яких».

Братську могилу бійців УПА оскверняють не вперше. У жовтні невідомі замалювали таблицю, надгробки з прізвищами загиблих солдатів та викарбувані на хрестах герби України.

Нагадаємо, на початку листопада громадянин РФ, який гостював у родичів у Київській області, звалив флагшток з червоно-чорним прапором Організації українських націоналістів.