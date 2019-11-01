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Ракурс
В Одеській області молодик витер ноги об прапор України. Фото: news.church.ua

На Одещині молодик витер ноги державним прапором України (ФОТО, ВІДЕО)

1 лис 2019, 11:43
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В Одеській області молодий чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив наругу над державним прапором України.

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Інцидент стався вночі в селі Іллінка — невідомий молодик зірвав стяг зі стовпа біля будинку культури та витер об нього ноги. Про це правоохоронцям повідомив сільський голова, повідомляє 1 листопада прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Згодом поліцейські встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель. Вандал пояснив, що вчинив правопорушення, бо був п’яним.

Слідчі кваліфікували дії молодика за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачене покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

В Одеській області молодик витер ноги об прапор України. Фото: Нацполіція

В Одеській області молодик витер ноги об прапор України. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 16 жовтня в Одесі група невідомих із ножами напали на будівельний об'єкт і понівечили державні прапори України й Ізраїлю. Інцидент стався на Гагарінському плато.

Джерело: Ракурс


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