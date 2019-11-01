НБУ назвав втрати економіки від зменшення транзиту російського газу. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n128857-u-nacbanku-nazvaly-vtraty-ukrayinskoyi-ekonomiky-vid-zmenshennya-tranzytu-gazu-z-rf.html

Ракурс

Економіка України втратить до 0,9% валового внутрішнього продукту від зменшення транзиту російського газу.

Loading...

Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 млрд куб. м в 2019 році до 50 млрд куб. м в 2020 році і до 30 млрд куб. м з 2021 року. Україна втрачатиме внаслідок цього кошти вже в 2021 році. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

У фінансовому регуляторі зазначають, що завдяки транзиту газу Україна щороку заробляє близько 3 млрд дол. Припинення транзиту призведе до прямих втрат валютних надходжень.

Прямі втрати економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі. Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту, — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у НАК «Нафтогаз» заявили, що опалювальний сезон 2019−2020 років пройде в Україні без проблем навіть у тому випадку, якщо буде припинено транзит газу з Росії до Європейського Союзу.