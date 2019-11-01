НБУ назвал потери экономики от уменьшения транзита российского газа. Фото: ИноСМИ

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Ракурс

Экономика Украины потеряет до 0,9% валового внутреннего продукта от уменьшения транзита российского газа.

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Объем транзита природного газа через Украину может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м до 2021 года. Украина будет терять вследствие этого средства уже в 2021 году. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В финансовом регуляторе отмечают, что благодаря транзиту газа Украина ежегодно зарабатывает около 3 млрд долл. Прекращение транзита приведет к прямым потерям валютных поступлений.

Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как высшие, так и низшие объемы транзита, — отметили в НБУ.

Напомним, в НАК «Нафтогаз» заявили, что отопительный сезон 2019−2020 годов пройдет в Украине без проблем даже в том случае, если будет прекращен транзит газа из России в Европейский Союз.