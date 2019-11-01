В Одесской области молодой человек вытер ноги о флаг Украины. Фото: news.church.ua

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В Одесской области молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, совершил надругательство над государственным флагом Украины.

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Инцидент произошел ночью в селе Ильинка — неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги. Об этом правоохранителям сообщил председатель сельсовета, сообщает 1 ноября пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Впоследствии полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. Вандал пояснил, что совершил правонарушение, так как был пьяным.

Следователи квалифицировали действия молодого человека по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 16 октября в Одессе группа неизвестных с ножами напала на строительный объект и осквернила государственные флаги Украины и Израиля. Инцидент произошел на Гагаринском плато.