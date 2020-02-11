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Китайський коронавірус отримав назву Covid-2019. Фото: liga.net

Китайський коронавірус отримав офіційну назву

11 лют 2020, 18:23
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Китайський коронавірус назвали Covid-2019. Це стало офіційною назвою смертельної хвороби, яка поширилася з Китаю по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже активізувала команду ООН з управління кризами. Про це 11 лютого заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс, повідомила прес-служба організації.

За словами очільника ВООЗ, такі дії допоможуть організації зосередитися на відповідних заходах у сфері охорони здоров’я, а інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків та наслідків для розвитку спалаху нового коронавірусу.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок було відомо, що коронавірус у Китаї вбив вже 1 тис. 18 осіб. Тільки за останню добу загинуло понад 100 інфікованих. Загальна кількість заражених — понад 43 тис. Вдалося вилікуватися від коронавірусу понад 4 тис. пацієнтів, їх вже виписали з лікарень.

Раніше повідомлялося, що на лайнері Diamond Princess у двох українців виявили коронавірус. Їх госпіталізували, громадяни України отримують необхідну медичну допомогу.

Джерело: Ракурс


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