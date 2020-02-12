Китайський коронавірус: Канада виділить 2 млн дол. на боротьбу з інфекцією

Канада виділить 2 млн дол. на боротьбу з коронавірусом. Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP

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Китайський коронавірус вже став причиною смерті понад 1 тис. осіб. У зв’язку з цим Канада прийняла рішення виділити 2 млн дол. Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) на боротьбу з коронавірусом.

У Канаді підкреслили, що зараз важлива координована відповідь для стримування і реагування на новий коронавірус. Про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Карина Гулд, повідомляє «Укрінформ».

На думку канадського міністра, ці гроші допоможуть вразливим країнам підготуватися до наслідків, викликаних новим типом коронавірусу. Гулд також зазначила, що Канада продовжує підтримувати ініціативи, які допомагають зміцнити систему охорони здоров’я.

Зазначимо, станом на 12 лютого від коронавірусу загинуло 1 тис. 118 осіб. Тільки за останню добу померло майже 100 інфікованих. Загальна кількість заражених — понад 45 тис. Водночас понад 4 тис. 800 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше один з головних вчених-епідеміологів Гонконга Габріель Леун заявив, що пневмонією, викликаною новим коронавірусом, можуть інфікуватися до 60% населення Землі. Це станеться в тому випадку, якщо ситуація з хворобою вийде з-під контролю країн.