Погода в Украине: синоптики предупреждают о штормовом ветре (КАРТА)

Гидрометцентр предупредил об осложнении погодных условий. Фото: Unsplash

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Ракурс

Погода в Украине 12 февраля ухудшится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре на протяжении всего дня.

Ветер усилится до 15−20 м/с, что соответствует первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Штормовой ветер прогнозируют по всей территории страны, в частности в Киеве и Киевской области.

Также в Карпатах 12 февраля сохраняется значительная опасности схождения лавин. Третий уровень опасности схождения лавин наблюдается в высокогорьях Закарпатской области, а также горах Ивано-Франковской области.

Температура воздуха в Украине 12 февраля поднимется до +9° на юге страны, однако почти на всей остальной территории пройдут дожди с мокрым снегом. Направление ветра в Украине западное.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее снежный шторм охватил Карпаты, туристов просили повременить с походами в горы.