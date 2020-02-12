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Гидрометцентр предупредил об осложнении погодных условий. Фото: Unsplash

Погода в Украине: синоптики предупреждают о штормовом ветре (КАРТА)

12 фев 2020, 08:53
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Погода в Украине 12 февраля ухудшится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре на протяжении всего дня.

Ветер усилится до 15−20 м/с, что соответствует первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Штормовой ветер прогнозируют по всей территории страны, в частности в Киеве и Киевской области.

Гидрометцентр предупредил об осложнении погодных условий. Карта: Гидрометцентр

Также в Карпатах 12 февраля сохраняется значительная опасности схождения лавин. Третий уровень опасности схождения лавин наблюдается в высокогорьях Закарпатской области, а также горах Ивано-Франковской области.

Гидрометцентр предупредил об осложнении погодных условий. Карта: Гидрометцентр

Температура воздуха в Украине 12 февраля поднимется до +9° на юге страны, однако почти на всей остальной территории пройдут дожди с мокрым снегом. Направление ветра в Украине западное.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее снежный шторм охватил Карпаты, туристов просили повременить с походами в горы.


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