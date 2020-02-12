Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер (КАРТА)

Гідрометцентр попередив про ускладнення погодних умов. Фото: Unsplash

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Погода в Україні 12 лютого погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер протягом усього дня.

Вітер посилиться до 15−20 м/с, що відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Штормовий вітер прогнозують по всій території країни, зокрема в Києві та Київській області.

Також в Карпатах 12 лютого зберігається значна небезпека сходження лавин. Третій рівень небезпеки сходження лавин спостерігається у високогір’ях Закарпатської області, а також горах Івано-Франківської області.

Температура повітря в Україні 12 лютого підніметься до +9° на півдні країни, проте майже на всій території пройдуть дощі з мокрим снігом. Напрямок вітру в Україні західний.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше сніговий шторм охопив Карпати, туристів просили відмовитись від мандрівок у гори.