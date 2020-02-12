Ракурсhttps://racurs.ua/
Гідрометцентр попередив про ускладнення погодних умов. Фото: Unsplash
Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n133554-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-shtormovyy-viter-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 12 лютого погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер протягом усього дня.
Вітер посилиться до 15−20 м/с, що відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Штормовий вітер прогнозують по всій території країни, зокрема в Києві та Київській області.
Також в Карпатах 12 лютого зберігається значна небезпека сходження лавин. Третій рівень небезпеки сходження лавин спостерігається у високогір’ях Закарпатської області, а також горах Івано-Франківської області.
Температура повітря в Україні 12 лютого підніметься до +9° на півдні країни, проте майже на всій території пройдуть дощі з мокрим снігом. Напрямок вітру в Україні західний.
Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, раніше сніговий шторм охопив Карпати, туристів просили відмовитись від мандрівок у гори.
Загрузка...