Погода у Карпатах: сніговий шторм охопив високогір’я, туристів просять відмовитися від мандрівок / Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n133521-snigovyy-shtorm-ohopyv-vysokogir-ya-karpat-turystiv-prosyat-vidmovytysya-vid-mandrivok-foto.html

Ракурс

Погода у Карпатах 11 лютого є невдалою для туристичних мандрівок. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбук, на горі Піп Іван Чорногірський зараз триває сніговий шторм.

Шторм! Вітер південно-західний 28 м/с. Видимості немає, сильна хуртовина. Температура повітря 8 °C нижче нуля, — зазначають рятувальники.

Вони також закликали туристів утриматися від виходу у високогір’я Карпат. Раніше сьогодні повідомлялося, що в горах спостерігається сильна хуртовина. Про аналогічну ситуацію також повідомляють мешканці Верховинського району Івано-Франківської області.

Нагадаємо, за прогнозами Гідрометцентру, 11 лютого в Карпатах пройде сильний сніг, а пориви вітру сягатимуть 20−25 м/с (перший рівень небезпечності). Також очікується значна сніголавинна небезпека (третій рiвень).

За даними сніголавинних станцій, станом на ранок вівторка висота снігового покриву на вершині Пожижевська становила 36−127 см, а на горі Плай — 22−66 см.