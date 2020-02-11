Снежный шторм охватил Карпаты, туристов просят повременить с походами в горы (ФОТО, ВИДЕО)

Погода в Карпатах: снежный шторм охватил высокогорья, туристов просят повременить с походами / Фото: Фейсбук

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Погода в Карпатах 11 февраля является неудачной для туристических путешествий. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке, на горе Поп Иван Черногорский сейчас идет снежный шторм.

Шторм! Ветер юго-западный 28 м/с. Видимости нет, сильная метель. Температура воздуха 8 °C ниже нуля, — отмечают спасатели.

Они также призвали туристов воздержаться от выхода в высокогорье Карпат. Ранее сегодня сообщалось, что в горах наблюдается сильная метель. Об аналогичной ситуации также сообщают жители Верховинского района Ивано-Франковской области.

Напомним, согласно прогнозам Гидрометцентра, 11 февраля в Карпатах пройдет сильный снег, а порывы ветра будут достигать 20−25 м/с (первый уровень опасности). Также ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

По данным снеголавинных станций, по состоянию на утро вторника высота снежного покрова на вершине Пожижевская составляла 36−127 см, а на горе Плай — 22−66 см.