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Зеленский объяснил, когда повысят пенсии. Фото: ZUMA

Зеленский заявил, что не может просто напечать денег для повышения пенсий

11 фев 2020, 14:27
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Пенсии в Украине не будут значительно повышать в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас такие траты из госбюджета не предусмотрены по той причине, что бюджет ограниченный и приоритетнее сейчас выделять деньги на развитие инфраструктуры страны.

По словам президента, они «не могут просто печатать деньги». Поэтому приходится выбирать между увеличением пенсий в несколько раз или модернизацией страны. Об этом он рассказал в интервью, отрывок которого опубликован в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что вкладывая деньги в инфраструктуру страны, появится возможность ее роста. Соответственно, чем более развита будет инфраструктура, тем больше денег будет в стране. И тогда можно будет значительно повышать пенсии.

Есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? — добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из партии «Слуга народа» попадают в скандалы или совершают серьезные просчеты. Проконтролировать всех депутатов президентской фракции невозможно, поэтому партия «Слуга народа» должна пройти очищение, заявил Зеленский.


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