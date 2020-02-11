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Ракурс
Зеленський пояснив, коли підвищать пенсії. Фото: ZUMA

Зеленський заявив, що не може просто надрукувати гроші для підвищення пенсій

11 лют 2020, 14:27
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Пенсії в Україні не будуть значно підвищувати найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз такі витрати з держбюджету не передбачені з тієї причини, що бюджет обмежений і більш приорітетно зараз виділяти гроші на розвиток інфраструктури країни.

За словами президента, вони «не можуть просто друкувати гроші». Тому доводиться обирати між збільшенням пенсій у декілька разів або модернізацією країни. Про це він розповів в інтерв’ю, уривок якого опублікований в Facebook Офісу президента.

Зеленський зазначив, що вкладаючи гроші в інфраструктуру країни, з’явиться можливість її зростання. Відповідно, чим більш розвиненою буде інфраструктура, тим більше грошей буде в країні. І тоді можна буде значно підвищувати пенсії.

Є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій? — додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з партії «Слуга народу» потрапляють в скандали або здійснюють серйозні прорахунки. Проконтролювати всіх депутатів президентської фракції неможливо, тому партія «Слуга народу» повинна пройти очищення, заявив Зеленський.


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