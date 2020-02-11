Володимир Зеленський. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n133506-partiya-sluga-narodu-povynna-proyty-ochyschennya-zelenskyy-video.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з партії «Слуга народу» потрапляють в скандали або здійснюють серйозні прорахунки.

Проконтролювати всіх депутатів президентської фракції неможливо, тому партія «Слуга народу» повинна пройти очищення, заявив Зеленський в інтерв’ю, уривок якого опублікований у Facebook Офісу президента.

Президент сказав, що держава протягом багатьох років працювала в «ручному режимі» і зламати систему вельми проблематично.

Але провести очищення в лавах «Слуги народу» можна, і це буде зроблено найближчим часом.

Президент додав, що не бажає червоніти за вчинки депутатів зі своєї фракції, а також нагадав нардепам, що вони зобов’язані виконувати ті обіцянки, які давали народу України на виборах.