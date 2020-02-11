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Владимир Зеленский. Фото: LIGA.net

Партия «Слуга народа» должна пройти очищение — Зеленский (ВИДЕО)

11 фев 2020, 11:46
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из партии «Слуга народа» попадают в скандалы или совершают серьезны просчеты.

Проконтролировать всех депутатов президентской фракции невозможно, поэтому партия «Слуга народа» должна пройти очищение, заявил Зеленский в интервью, отрывок которого опубликован в Facebook Офиса президента.

Президент сказал, что государство на протяжении многих лет работало в «ручном режиме» и сломать систему весьма проблематично.

Но произвести очистку в рядах «Слуги народа» можно, и это будет сделано в ближайшее время.

Президент добавил, что не желает краснеть за поступки депутатов из своей фракции, а также напомнил нардепам, что они обязаны выполнять те обещания, которые давали народу Украины на выборах.

Источник: Ракурс


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