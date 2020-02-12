Бывший шеф-редактор L'Officiel Online заявила, что она стала спикером Ермака. Фото: Лена Попова

https://racurs.ua/n133553-ne-mendel-edinoy-byvshiy-shef-redaktor-l-officiel-online-zayavila-chto-ona-stala-spikerom-ermaka.html

Ракурс

Андрей Ермак, новоизбранный глава Офиса президента, уже назначил себе пресс-секретаря. Ею стала бывший шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривная.

О назначении на должность Заривная написала сама. Об этом он сообщила на своей странице в Twitter.

Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я, — написала Заривная.

Она добавила, что год для нее начался неожиданно.

Ранее девушка на своей странице в Facebook опубликовала фото с Андреем Ермаком, сообщив, что его назначили новым главой Офиса президента. Детали и официальный комментарий она пообещала дать позже.

Напомним, Андрей Ермак заменил Андрея Богдана во главе Офиса президента. Об этом стало известно 11 февраля. Соответствующий указ обнародовал на своем сайте президент Владимир Зеленский.

Как писал «Ракурс», о возможной отставке Богдана сообщалось накануне его увольнения. Он якобы проводил переговоры об уходе от дел со своими заместителями, а также разговаривал по этому поводу с президентом. Богдан два месяца не был настолько публичным, как это было в первые полгода пребывания Зеленского на должности президента.