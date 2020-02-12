Колишній шеф-редактор L'Officiel Online заявила, що вона стала спікером Єрмака. Фото: Олена Попова

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Ракурс

Андрій Єрмак, новообраний глава Офісу президента, вже призначив собі прес-секретаря. Нею стала колишній шеф-редактор L’Officiel Online Даша Зарівна.

Про призначення на посаду Зарівна написала сама. Про це вона повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Хто прес-секретар глави Офісу президента України, той я, — написала Зарівна.

Вона додала, що рік для неї почався несподівано.

Раніше вона на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото з Андрієм Єрмаком, повідомивши, що його призначили новим главою Офісу президента. Деталі та офіційний коментар вона пообіцяла дати згодом.

Нагадаємо, Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на чолі Офісу президента. Про це стало відомо 11 лютого. Відповідний указ оприлюднив на своєму сайті президент Володимир Зеленський.

Як писав «Ракурс», про можливу відставку Богдана повідомлялося напередодні його звільнення. Начебто він проводив переговори про відхід від справ зі своїми заступниками, а також розмовляв з цьог приводу із президентом. Богдан два місяці не був настільки публічним, як це було у перші півроку перебування Зеленського на посаді президента.