Єрмаку змінили запобіжний захід

Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n217361-iermaku-zminyly-zapobijnyy-zahid.html

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​​Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу президента, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом.

Відповідне рішення було ухвалене вчора, 10 листопада, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що:

слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екс-керівника Офісу президента;

проте суд також змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Під час розгляду клопотання захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України, — розповіли у САП. — Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.