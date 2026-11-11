Єрмаку змінили запобіжний захід

Єрмаку змінили запобіжний західhttps://racurs.ua/ua/n217361-iermaku-zminyly-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу президента, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом.
Відповідне рішення було ухвалене вчора, 10 листопада, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що:
- слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екс-керівника Офісу президента;
- проте суд також змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.
Під час розгляду клопотання захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України, — розповіли у САП. — Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора, продовжив строк дії покладених на підозрюваного обов’язків та змінив один з них, дозволивши йому пересування межами всієї України, — додали у САП.