ВАКС залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n214700-vaks-zalyshyv-bez-zmin-zapobijnyy-zahid-iermaku.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомила прес-служба ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу Президента України щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня Єрмаку оголосили підозру у справі про легалізацію 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом. Підозру у цій справі отримали ще шестеро осіб. 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн.

Згодом за Єрмака внесли заставу у повному обсязі, його звільнили з-під варти, проте із обов’язком носити електронний браслет.