Запобіжний захід Єрмаку змінив суд

Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n215516-zapobijnyy-zahid-iermaku-zminyv-sud.html

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​​Слідчий суддя ВАКС сьогодні, 10 серпня, змінив запобіжний захід, застосований до екс-керівника Офісу президента України.

Про це повідомляє прес-служба САП,

10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

«Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обов’язки, раніше покладені на підозрюваного у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу, не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу», — наголошують у САП.

Таким чином:

обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з Києва та Київської області замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

захист також просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю. В задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 млн грн. Передбачалося, що в разі внесення застави на нього буде покладено низку обов’язків, зокрема — не відлучатися за межі Києва. Вранці 18 травня він вийшов із СІЗО після внесення застави.