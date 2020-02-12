Сытник: Я уйду в отставку после выполнения своей миссии

Артем Сытник. Фото: Пресс-служба НАБУ

https://racurs.ua/n133559-sytnik-ya-uydu-v-otstavku-posle-vypolneniya-svoey-missii.html

Ракурс

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что уйдет со своего поста лишь после того, когда осознает, что полностью выполнил возложенную на него миссию.

Такое мнение чиновник высказал во время интервью ЛИГА.net.

Также Сытник сообщил, что у него нет права на переизбрание, поэтому вся эпопея вокруг его персоны в скором времени завершится.

Чиновник считает, что на сегодняшний день он не выполнил всех пунктов программы-минимума, которую запланировал, вступая на должность директора НАБУ.

Также Сытник добавил, что его мотивируют действия оппонентов, ведь это означает, что НАБУ находится на правильном пути.

Как ранее писал «Ракурс», 7 февраля в Верховную Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника с занимаемой должности.