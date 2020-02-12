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Єрмак зібрав ЗМІ на свій перший брифінг в Офісі президента, фото — ОП

Єрмак зібрав ЗМІ на свій перший брифінг в Офісі президента (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 лют 2020, 10:34
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Новий очільник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, зібрав свій перший брифінг. Новопризначений глава офісу Зеленського запросив ЗМІ на Банкову.

Нагадаємо, що вчора відбулося неочікуване рокірування двох Андріїв — Богдана Зеленський звільнив з Офісу президента, а Єрмак його очолив.

49-річний Єрмак — український правник, кінопродюсер. Магістр з міжнародного приватного права. Опозиційні фракції у Раді із листопада 2019 року вимагали звільнення помічника Зеленського через його «проросійські меседжі».

Зеленський знає Єрмака, тоді ще актора і керівника «Кварталу-95», з початку 2000-х років. Він долучився до команди вже президента з перших днів, але довго перебував у тіні, допоки не засвітився у двох важливих міжнародних справах. Саме Єрмак проводив переговори команди Зеленського із росіянами щодо двох обмінів, а також готував Київ до «нормандського саміту».

Джерело: Ракурс


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