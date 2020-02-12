Мін'юст просять заборонити слово «слуга» в назві партії. Фото: «РІА Новини»

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Міністерство юстиції просять заборонити використовувати слово «слуга» у назві політичної партії «Слуга народу». Відповідний позов подали до Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач також просить визнати бездіяльність Мін’юсту, тому що воно не змогло своєчасно ввести необхідну заборону. Про це повідомляє Судова влада України.

Позивач заявляє, що слово «слуга» — «антисоціальне і комуністичне», тому Міністерство юстиції має прийняти індивідуальний правовий акт щодо до даної політичної сили, який обмежить і заборонить вживання і використання цього слова в назві партії.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції спрямувало до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) позови щодо анулювання реєстраційних свідоцтв загалом 35 політичних партій.

Такі дії Мін’юст мотивує тим, що ці політсили протягом десяти років не брали участі у парламентських виборах та не висували своїх кандидатів на виборах президента. Йдеться про партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України» та «Блок опозиційних сил».