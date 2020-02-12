Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инфицированные на лайнере украинцы находятся в больнице в Японии. Фото: Синьхуа

Коронавирус на лайнере: заразившиеся украинцы находятся в больнице в Японии

12 фев 2020, 15:50
999

Китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess заразились уже 175 пассажиров, среди них двое украинцев. Они сейчас находятся в больнице в Японии, их состояние удовлетворительное.

Зараженные украинцы — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина. Они работали членами экипажа лайнера. Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает «Укринформ».

Он добавил, что всего на лайнере, закрытом на карантин, находится 25 украинцев. Дата возвращения и дата прекращения карантина еще не определена, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро проверят на коронавирус всех пассажиров лайнера.

Кузин добавил, что из-за тесного контакта пассажиров их проверяют уже по второму разу. По словам исполняющего обязанности директора Центра общественного здоровья, карантин на лайнере продлится 14 дней с даты последнего случая выявления коронавируса на судне.

Напомним, ранее китайский коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили еще у 39 человек. Всего инфицировано 175 пассажиров.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Коронавирус на лайнере: заразившиеся украинцы находятся в больнице в Японии

Состояние двух украинцев, которые были инфицированы коронавирусом на лайнере Diamond Princess, удовлетворительное. Они сейчас находятся в больнице в Японии, заболевание протекает бессимптомно

Новости Украины
15:50

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве сегодня начался протест дальнобойщиков. Водители припарковали фуры под Кабмином и на выездах из столицы и выдвинули требования правительству. Они касаются усовершенствования выдачи международных разрешений на автоперевозки

Новости Украины
15:16