Инфицированные на лайнере украинцы находятся в больнице в Японии. Фото: Синьхуа

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Китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess заразились уже 175 пассажиров, среди них двое украинцев. Они сейчас находятся в больнице в Японии, их состояние удовлетворительное.

Зараженные украинцы — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина. Они работали членами экипажа лайнера. Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает «Укринформ».

Он добавил, что всего на лайнере, закрытом на карантин, находится 25 украинцев. Дата возвращения и дата прекращения карантина еще не определена, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро проверят на коронавирус всех пассажиров лайнера.

Кузин добавил, что из-за тесного контакта пассажиров их проверяют уже по второму разу. По словам исполняющего обязанности директора Центра общественного здоровья, карантин на лайнере продлится 14 дней с даты последнего случая выявления коронавируса на судне.

Напомним, ранее китайский коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили еще у 39 человек. Всего инфицировано 175 пассажиров.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры).