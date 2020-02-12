На лайнере Diamond Princess уже 175 инфицированных. Фото: REUTERS/Issei Kato

https://racurs.ua/n133552-koronavirus-na-laynere-kolichestvo-inficirovannyh-vozroslo-do-175-chelovek.html

Ракурс

Китайский коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили еще у 39 человек.

Таким образом больных на лайнере уже 175 человек. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, коронавирус Covid-2019 обнаружен также у одного сотрудника карантинной службы. По словам Като, четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле, который находится в порту Японии, был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных Covid-2019 направляют в японские больницы, а другие пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры).

Как писал «Ракурс», ранее власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с лайнера. В первую очередь с Diamond Princess эвакуируют пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями. Такое решение было принято из-за того, что пожилые люди более подвержены заражению коронавирусом, а также они страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.