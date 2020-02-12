На лайнері Diamond Princess вже 175 інфікованих. Фото: REUTERS/Issei Kato

https://racurs.ua/ua/n133552-koronavirus-na-layneri-kilkist-infikovanyh-zrosla-do-175-osib.html

Ракурс

Китайський коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама, виявили ще у 39 осіб.

Таким чином хворих на лайнері вже 175 осіб. Про це повідомляє Japan Times з посиланням на інформацію японського Міністерства охорони здоров’я.

Як заявив міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като, коронавірус Covid-2019 виявлено також у одного співробітника карантинної служби. За словами Като, четверо госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі, який знаходиться в порту Японії, був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих Covid-2019 направляють у японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів.

На судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України, а загалом на борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири).

Як писав «Ракурс», раніше влада Японії ухвалили рішення евакуювати частину пасажирів з лайнера. Перш за все з Diamond Princess евакуюють людей похилого віку та пасажирів, які страждають хронічними захворюваннями. Таке рішення було прийнято через те, що люди похилого віку більш схильні до зараження коронавірусом, а також вони страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.