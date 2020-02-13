На лайнере Diamond Princess уже 218 инфицированных. Фото: CBC News

https://racurs.ua/n133612-koronavirus-na-laynere-kolichestvo-inficirovannyh-vozroslo-do-218-chelovek.html

Ракурс

Китайский коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили еще у 44 человек.

Таким образом больных на лайнере уже 218 человек. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, коронавирус Covid-2019 обнаружен у 43 пассажиров и одного члена экипажа. Согласно сообщению, среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран (каких именно не уточняется).

Как писал «Ракурс», на лайнере среди инфицированных коронавирусом есть двое украинцев. Они сейчас находятся в больнице в Японии, их состояние удовлетворительное. Зараженные украинцы — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина. Они работали членами экипажа лайнера.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле, который находится в порту Японии, был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных Covid-2019 направляют в японские больницы, а другие пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры).