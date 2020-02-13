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Авария в Псковской области РФ. Фото: informpskov.ru

В России разбился автобус с украинцами, восемь погибших — СМИ (ФОТО)

13 фев 2020, 08:10
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Пустошкинском районе Псковской области Российской Федерации.

На трассе Р-23 13 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель и пассажиры автобуса. Предварительно известно, что погибшие — граждане Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу российского МВД.

Двух пострадавших — водителя фуры и пассажира микроавтобуса госпитализировали в больницу с травмами.

По информации Telegram-канала Mash, авария произошла потому, что водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой. Отмечается, что в бусе находились граждане Украины, которые ехали домой из заработков из Санкт-Петербурга.

Авария в Псковской области РФ. Фото: informpskov.ru

Авария в Псковской области РФ. Фото: informpskov.ru

Напомним, 12 февраля в Полтаве из-за непогоды произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате аварии пять пассажиров микроавтобуса нуждались в медицинской помощи


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