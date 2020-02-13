В России разбился автобус с украинцами, восемь погибших — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n133611-v-rossii-razbilsya-avtobus-s-ukraincami-vosem-pogibshih-smi-foto.htmlРакурс
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Пустошкинском районе Псковской области Российской Федерации.
На трассе Р-23 13 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель и пассажиры автобуса. Предварительно известно, что погибшие — граждане Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу российского МВД.
Двух пострадавших — водителя фуры и пассажира микроавтобуса госпитализировали в больницу с травмами.
По информации Telegram-канала Mash, авария произошла потому, что водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой. Отмечается, что в бусе находились граждане Украины, которые ехали домой из заработков из Санкт-Петербурга.
Напомним, 12 февраля в Полтаве из-за непогоды произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате аварии пять пассажиров микроавтобуса нуждались в медицинской помощи