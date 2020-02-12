Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Софии Федине вручили подозрение в ГБР, фото: «Укринформ»

Главные новости за 12 февраля: подозрение Федине, первая пресс-конференция нового главы ОПУ, создано Долговое агентство

12 фев 2020, 23:11
999

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина получила в Государственном бюро расследований подозрение относительно уголовного производства об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также повестку на допрос.

Правительство создало в Украине Долговое агентство. Это ведомство нужно для того, чтобы у Украины не было проблем с погашением взятых ранее заимствований.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня дал первый брифинг на Банковой. Он, в частности, пообещал, что отныне в возглавляемом им ведомстве не будет интриг и телефонного права. Также он отметил, что не исключает возможности проведения переговоров между президентами Украины и России до саммита в нормандском формате.

Кроме того, Ермак заявил, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут произойти только в соответствии с украинским законодательством и без присутствия иностранных войск.

Ермак уже назначил себе пресс-секретаря. Им стала бывший шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривна.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции жалуется, что после изменений в законодательство его фактически лишили возможности проводить полные проверки деклараций чиновников.

Компания Facebook удалила из своей соцсети более 100 аккаунтов и сообществ российских спецслужб, которые были созданы с целью распространения недостоверной информации о событиях в Украине.

Сегодня в Киеве под зданием Кабмина состоялась акция протеста водителей-дальнобойщиков, которые припарковали там свои транспортные средства. Они опасаются возможного сокращения количества международных рейсов из-за ситуации с выдачей разрешений на соответствующие перевозки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 12 февраля: подозрение Федине, первая пресс-конференция нового главы ОПУ, создано Долговое агентство

Главными новостями дня стали: вручение подозрения нардепу Софии Федине по делу об угрозах Владимиру Зеленскому, первая пресс-конференция нового главы Офиса президента, создание Долгового агентства

Новости Украины
23:11

Дело Микитася: экс-нардепу еще на два месяца продлили срок ношения электронного браслета

Экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил срок действия меры пресечения, согласно которой ему придется и дальше носить электронный браслет

Новости Украины
21:43

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве сегодня начался протест дальнобойщиков. Водители припарковали фуры под Кабмином и на выездах из столицы и выдвинули требования правительству. Они касаются усовершенствования выдачи международных разрешений на автоперевозки

Новости Украины
15:16
1432