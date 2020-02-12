Главные новости за 12 февраля: подозрение Федине, первая пресс-конференция нового главы ОПУ, создано Долговое агентство

Софии Федине вручили подозрение в ГБР, фото: «Укринформ»

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Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина получила в Государственном бюро расследований подозрение относительно уголовного производства об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также повестку на допрос.

Правительство создало в Украине Долговое агентство. Это ведомство нужно для того, чтобы у Украины не было проблем с погашением взятых ранее заимствований.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня дал первый брифинг на Банковой. Он, в частности, пообещал, что отныне в возглавляемом им ведомстве не будет интриг и телефонного права. Также он отметил, что не исключает возможности проведения переговоров между президентами Украины и России до саммита в нормандском формате.

Кроме того, Ермак заявил, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут произойти только в соответствии с украинским законодательством и без присутствия иностранных войск.

Ермак уже назначил себе пресс-секретаря. Им стала бывший шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривна.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции жалуется, что после изменений в законодательство его фактически лишили возможности проводить полные проверки деклараций чиновников.

Компания Facebook удалила из своей соцсети более 100 аккаунтов и сообществ российских спецслужб, которые были созданы с целью распространения недостоверной информации о событиях в Украине.

Сегодня в Киеве под зданием Кабмина состоялась акция протеста водителей-дальнобойщиков, которые припарковали там свои транспортные средства. Они опасаются возможного сокращения количества международных рейсов из-за ситуации с выдачей разрешений на соответствующие перевозки.